Минфину сегодня понадобился дополнительный аукцион по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в ходе объявленного дополнительно аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 704,032 млн грн.

Как сообщается на сайте министерства, Минфин удовлетворил 2 заявки по ОВГЗ с индексируемой стоимостью сроком обращения 1 069 дней (дата погашения - 4 марта 2015 г.) и средневзвешенной доходностью 9,3%.

Ранее на сайте ведомства были размещена информация об итогах сегодняшнего аукциона по продаже ОВГЗ, согласно которой Минфин не смог привлечь средства.

В частности, сообщалось, что Минфин получил 11 заявок от инвесторов, в частности, одну заявку по гривневым ОВГЗ сроком обращения 1 год и объемом 1 млн грн, а также 10 заявок по ОВГЗ с индексируемой стоимостью сроком обращения 3 года и общим объемом 1,07 млрд грн. При этом ни одна заявка не была удовлетворена.

Позже на сайте министерства появилась информация о проведении дополнительного аукциона по продаже ОВГЗ с индексируемой стоимостью.

Эксперты «ИНГ Банк Украина» прогнозировали, что спрос на ОВГЗ, предлагаемые Минфином на сегодняшнем аукционе, скорее всего, будет невысоким.

Одной из причин низкого спроса называлось исключение из аукционного предложения 6-месячных гривневых облигаций. Таким образом, министерство предложило инвесторам стандартные ОВГЗ срочностью 12 мес., 2 и 3 года, а также индексированные облигации сроком обращения 3 года.

На аукционе 27 марта Минфин от продажи ОВГЗ привлек в госбюджет 2,87 млрд грн, в том числе от продажи дебютного выпуска ОВГЗ, номинированного в евро и с возможностью досрочного предъявления к погашению, было привлечено 205,208 млн евро по средневзвешенной доходности 4,8% годовых.