Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 29 марта, снизился на 0,23% - до 1398,16 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 338 млн грн, из них на фондовом рынке - 272,7 млн грн, на срочном рынке - 65 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами снижения стали ценные бумаги "Укрнафты" (снизились на 2,89%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 29 марта снизился на 0,60% - до 529,70 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 261 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 250 млн грн, на корпоративные облигации - 8 млн грн, на акции - 2,4 млн грн.