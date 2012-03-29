Более половины госпредприятий в Украине подлежат ликвидации

180 государственных предприятий в Украине планируется ликвидировать.

Об этом заявил сегодня, 29 марта, председатель Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом Дмитрий Колесников в ходе работы коллегии Агентства, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что во исполнение Программы экономических реформ Президента Украины Виктора Януковича на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», был проведен комплексный анализ состояния предприятий, находящихся в государственной собственности.

В частности, Программа предусматривает пересмотр критериев отнесения объектов госсобственности к таким, которые не подлежат приватизации, с целью уменьшения их количества.

Согласно результатам проведенного анализа, на сегодня в сфере управления Агентства 347 субъектов хозяйствования. «На первом этапе мы планируем оставить в государственной собственности 104 предприятия - это треть от всех предприятий. Еще 63 предприятия будут приватизированы и остальные – 180 подлежат ликвидации», - отметил Д.Колесников.

При этом он добавил, что отраслевые научные учреждения не пополнят списки предприятий, подлежащих приватизации. «Приватизация научно-исследовательских институтов может привести к снижению конкурентоспособности в промышленном секторе, а мы этого не можем допустить», - уточнил Д.Колесников.