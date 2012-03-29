«Донецкоблэнерго» переименовано в «ДТЭК Донецкоблэнерго»

Акционеры ПАО «Донецкоблэнерго» приняли решение о переименовании ПАО «Донецкоблэнерго» в ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В сообщении отмечается, что такое решение акционеры приняли сегодня на своем собрании.

Компания отмечает, что в связи с этим внесены и утверждены изменения в Устав ПАО.

Вместе с тем, акционеры рассмотрели и утвердили результаты финансово-хозяйственной деятельности компании за 2011 год и определили основные направления работы в 2012 году.

Также были приняты отчеты Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, досрочно прекращены их полномочия. Акционеры избрали новый состав этих органов. В Наблюдательный совет вошли Александр Позняков от НАК «ЭКУ», а также Dtek Holdings Limited и Dtek Holdings BV. В состав Ревизионной комиссии вошли юридические лица: ООО «ДТЭК», НАК «ЭКУ» и Dtek Investments B.V.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» - одна из крупнейших энергетических компаний Украины, входит в состав ДТЭК. Компания обслуживает самые протяженные в Украине электрические сети: более 70 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. Эксплуатируется 373 подстанции напряжением 35-110 кВ и 13 тыс. трансформаторных подстанций 6-10 кВ. В электрических сетях установлено около 15 тыс. трансформаторов. Потребителями «ДТЭК Донецкоблэнерго» являются около 40 тыс. юридических и около 2 млн. физических лиц.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

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