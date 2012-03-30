Fitch подтвердило рейтинг дефолта эмитента Евросоюза. Прогноз «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Евросоюза на уровне «AAA» и краткосрочный РДЭ на уровне «F1+». Прогноз по долгосрочному рейтингу «стабильный».

Агентство также подтвердило долгосрочный РДЭ Евроатома на уровне «ААА», прогноз «стабильный».

Рейтинги ЕС и Евроатома основаны на поддержке, которую они получают от 27 стран – участниц союза и организации.

Рейтинги учитывают очень консервативные правила, установленные этими двумя институтами на операции по кредитованию и заимствованию, передает «Газета.Ru».