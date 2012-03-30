Динамика на фондовых биржах будет определяться отчетностью за первый квартал – эксперт

Дальнейшая динамика на мировых фондовых площадках будет определяться корпоративной и макроэкономической отчетностью за первый квартал текущего года.

Такой прогноз озвучила в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена Евдоченко.

Она отметила, что «в начале апреля в США и в Европе стартует сезон корпоративной и макроэкономической отчетности за первый квартал текущего года, соответственно, дальнейшая динамика на мировых фондовых площадках будет определяться именно этими данными». Не исключено, что в первых числах апреля активные участники торгов могут начать фиксировать прибыль, опасаясь снижения прибылей компаний на фоне замедления темпов экономического роста в мире, добавила аналитик.

По словам Е.Евдоченко, мировые фондовые площадки завершают уходящий квартал вблизи максимальных отметок. С начала 2012 года европейские фондовые индикаторы выросли в среднем на 6,4%, американские – на 12,5%, российский MICEX – на 10,1%, китайский Hang_Seng – на 11,5%.

При этом, сообщила аналитик, украинский UX в первом квартале т.г. снизился на 2,7%. Тем не менее, считает она, следует выделить акции, которые на фоне всего рынка смотрелись несколько лучше. Так, стоимость бумаг «Мотор Сич» выросла на 21,5%, акции Стахановского вагоностроительного завода, несмотря на то, что они накануне были исключены из индексной корзины Украинской биржи, прибавили 48%, акции Харцызского трубного завода – 27%, Северного ГОКа – 33%.

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