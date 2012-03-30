НКЦБФР утвердила порядок предоставления информации об инсайдерских операциях

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 27 марта утвердила порядок выявления и предоставления фондовыми биржами комиссии информации об операциях с ценными бумагами или производными в случае подозрения в использовании инсайдерской информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, данное решение НКЦБФР приняла на своем заседании 27 марта.

Как отметили в НКЦБФР, данным документом прописывается процедура подачи вышеуказанной информации регулятору.

По словам директора департамента контрольно-правовой работы НКЦБФР Олега Мисюры, данный порядок позволит повысить «добропорядочность участников рынка, и позволит биржам более тщательно контролировать все действия торговцев, в том числе, на предмет использования инсайдерской информации». «Что касается комиссии, то такое нововведение позволит более оперативно реагировать на подобную информацию, предоставляемую организаторами торгов», - добавил он.

В настоящее время усовершенствованный регуляторный акт согласовывается со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НКЦБФР создаст Ситуационный центр для оперативного отслеживания ситуации на рынке