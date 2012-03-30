АМКУ разрешил компании «Энергетическая Украина ТВ» приобрести «Закарпатьеоблэнерго»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «Энергетическая Украина ТВ» (г. Киев) на приобретение акций ПАО «Закарпатьеоблэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что такое приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. Фонд госимущества признал ООО «Энергетическая Украина ТВ» победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО «Закарпатьеоблэнерго».

В ходе состоявшихся аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Закарпатьеоблэнерго» - ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и ООО «Энергетическая Украина ТВ» - было проведено 4-шаговое повышение цены с размером одного шага в 1 млн 400 тыс. грн., в результате чего «Энергетическая Украина ТВ» предложило за 50% «Закарпатьеоблэнерго» наивысшую цену в 140 млн 700 тыс. грн., что на 5 млн 700 тыс. грн. больше его начальной цены (135 млн грн. – УНИАН).

Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

В декабре 2011 г. АМКУ предоставил разрешение ПАО «Житомироблэнерго» на приобретение более 50% в уставном капитале «Энергетическая Украина ТВ» (г. Киев). ПАО «Житомироблэнерго» входит в группу VS Energy, контролируемую российским бизнесменом Александром Бабаковым.