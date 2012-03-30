Председателем правления ВДЦБ избран Чугаевский

Наблюдательный совет ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» освободил с поста председателя правления общества Николая Швецова, и избрал на эту должность Дмитрия Чугаевского, сообщает пресс-служба депозитария.

Наблюдательный совет также избрал членов правления ЧАО – первым заместителем переизбран Юрий Шаповал, а заместителем председателя правления - Алексей Константинов.

Справка УНИАН. Всеукраинский депозитарий ценных бумаг создан в 2008 г. В состав его учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).