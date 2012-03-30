Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 30 марта, повысился на 1,70% - до 1421,93 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 179 млн грн, из них на фондовом рынке – 92,5 млн грн, на срочном рынке – 86,5 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами повышения стали бумаги Енакиевского метзавода (на 3,50%), «Азовстали» (на 2,72%), «Укрнафты» (на 2,63%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 30 марта повысился на 0,37% - до 531,64 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 105,6 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 24,8 млн грн, на корпоративные облигации – 60,8 млн грн, на акции - 19 млн грн.

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