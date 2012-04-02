Инвесторы фондовых рынков все еще пребывают в радужном настроении - эксперт

Инвесторы фондовых рынков все еще пребывают в радужном настроении.

Так в комментарии агентству УНИАН охарактеризовал текущую ситуацию на рынках акций аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он подчеркнул, что начало месяца традиционно означает публикацию значений индексов деловой активности PMI для всех ключевых экономик, начиная со стран Азии и – что наиболее важно – для Китая. «В результате мы имеем две точки зрения – частную (от банка HSBC) и официальную. Согласно первой, деловая активность выросла, согласно второй – сократилась», - отметил аналитик.

По мнению П.Ильяшенко, «умеренно негативная реакция рынка, которая сменилась умеренно позитивной сегодня по ходу азиатской торговой сессии, говорит о том, что участники готовы поверить официальной версии». При этом стоит принять во внимание то, что подавляющее большинство данных будет представлено публике по ходу дня и самой важной из публикаций станет значение американского ISM PMI. Пока есть все основания полагать, что 2 апреля в первой половине дня фондовые рынки склоняются к умеренному росту, считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 30 марта, вырос на 1,70% - до 1421,93 пункта. Общий объем торгов составил 179 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,37% - до 531,64 пункта. Общий объем торгов составил 105,6 млн грн.