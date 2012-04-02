Эксперты: мировые индексы в первом квартале выросли. UX - заметно упал

Индекс UX по результатам первого квартала 2012 года снизился на 3%, что является наихудшим результатом среди 100 фондовых индексов мира.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в своем обзоре.

Они отмечают, анализируя 20 самых ликвидных акций Украинской биржи, что в лидеры роста по итогам первого квартала вышли бумаги, не входящие в индекс. Это «Днепрооблэнерго» (+61%), Стахановский ВСЗ (+49%) и Харцызский трубный завод (+29%). Лидерами падения стали «Стирол» (-29%), «Укрнафта» (-19%) и Aвдеввский КХЗ (-17%). И если рост «Днепрооблэнерго» связан с предстоящей приватизацией компании (17 апреля), то Стахановский ВСЗ попросту отскочил от перепроданных уровней, которые сформировались в конце 2011 года.

По информации аналитиков, европейский фондовый индекс Stoxx 600 по результатам первого квартала 2012 года вырос на 7,7%, американский S&P 500 - на 12%. В последний торговый день марта мировые фондовые индексы закрылись ростом на решении еврозоны увеличить размер фондов финансовой стабильности до 800 млн евро. Stoxx 600 в пятницу, 30 марта, вырос на 1%, S&P 500 на 0,4%. В Китае производственный индекс PMI вырос до 53,1 пункта в марте с 51 пункта в феврале, тогда как прогнозировалось снижение до 50,8 пункта. Данная макростатистика сформировала на открытии в понедельник, 2 апреля, позитивный внешний фон.

Как отмечают аналитики, в Украине торги в пятницу, 30 марта, также завершились ростом. В лидерах роста оказался Енакиевский метзавод(+3,5%), по которому прошло собрание акционеров.

По словам аналитиков, в Европе сегодня выйдет производственный индекс PMI. В пятницу, 6 апреля, выйдут данные по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора в США.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 30 марта, вырос на 1,70% - до 1421,93 пункта. Общий объем торгов составил 179 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,37% - до 531,64 пункта. Общий объем торгов составил 105,6 млн грн.

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