ФГИУ в январе-марте получил от приватизации 4,08 млрд грн - 40,8% годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе-марте т.г. получил от приватизации 4,08 млрд грн, что составляет 40,8% годового плана поступлений от приватизации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, с начала года в государственный бюджет было перечислено 1 млрд 932,1 млн грн от продажи 45,103% государственного пакета ПАО "Захидэнерго", 176,2 млн грн от продажи 50% "Винницаоблэнерго", 70 млн грн от продажи 45% "Черновцыоблэнерго", 1 млрд 179,7 млн грн за приобретенный 25% госпакет акций «Днепроэнерго».

За этот же период от аренды госимущества ФГИУ получил 240,7 млн грн (36,4% годового плана).

Напомним, в 2012 г. планируется получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 660 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азаров поручил рассмотреть возможность увеличения поступлений от приватизации