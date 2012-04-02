Индекс Украинской биржи повысился на 0,44%, индекс ПФТС – на 0,87%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 2 апреля, повысился на 0,44% - до 1428,25 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 118,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 62 млн грн, на срочном рынке – 56,7 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами повышения стали акции «Мотор Сичи» (повысились на 3,01%), лидерами падения - акции «Азовстали» (снизились на 2,35%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 2 апреля повысился на 0,87% - до 536,27 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 101,5 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 97,4 млн грн, на корпоративные облигации – 3,8 млн грн, на акции - 0,2 млн грн.