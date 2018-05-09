На рынке IPO зафиксирован трехлетний минимум активности

В I квартале 2012 года наблюдалось резкое снижение уровня активности сделок IPO. На настоящий момент состоялось в общей сложности 157 сделок, в результате которых было привлечено 14,3 млрд долл. США, что на 69% ниже показателя объема капитала, привлеченного за аналогичный период прошлого года (46,6 млрд долл. США, 296 сделок). Минувший квартал показал наиболее низкие результаты за весь период времени с II квартала 2009 года, когда 82 сделки IPO принесли эмитентам 10,4 млрд долл. США. Такие данные приводятся в обзоре мировых рынков IPO (Global IPO update), подготовленного компанией «Эрнст энд Янг».

В I квартале 2012 года в мире было проведено лишь одно IPO в размере свыше 1 млрд долл. США. Более скупым на крупные сделки за несколько прошедших лет был только I квартал 2009 года. Тогда ни одна из проведенных эмиссий не преодолела указанного порога. По сравнению с I кварталом 2011 года показатель среднего размера сделки снизился на 42% – с 157 млн до 91 млн долл. США. В I квартале 2012 года семь IPO было перенесено на более поздние сроки, и еще 36 – отменено (5 и 53 сделки соответственно в I квартале 2011 года). Что касается динамики цен, то 81% эмитентов, вышедших в I квартале 2012 года на мировые биржи, разместили свои акции по ценам, находящимся в пределах ценовых диапазонов, обозначенных в начале процедуры регистрации, или превышающим их верхние границы. При этом лишь 7% IPO было завершено у ценовых отметок, превысивших максимальные значения диапазонов, указанных эмитентами при регистрации .

Мария Пинелли, руководитель глобальной практики «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг на рынках стратегического роста, отмечает, что «несмотря на сложные рыночные условия, мировой рынок привлечения финансирования посылает определенные позитивные сигналы. Компании перестали рассматривать национальные биржи в качестве площадок для размещения своих акций «по умолчанию». Уже сейчас можно говорить о росте в 2012 году активности трансграничных IPO. В Гонконге, Лондоне и на биржах США свои акции размещают компании из всех регионов мира».

Азиатские биржи взяли не очень бодрый старт

Стартовав в 2012 году со скрежетом, биржи Гонконга, Шэньчжэня и Шанхая все же вошли в пятерку лидеров среди мировых площадок по показателю объема привлеченного капитала. Восемь из 20 крупнейших в мире сделок I квартала 2012 года были заключены на азиатских биржах, на которые пришлось 47% от совокупного объема капитала, привлеченного на мировых рынках IPO, – в I квартале 2012 года в результате 84 сделок IPO на биржах Азии эмитенты привлекли 6,7 млрд долл. США. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (155 сделок, 25,9 млрд долл. США) показатель объема капитала, привлеченного на азиатских площадках, уменьшился на 74%. Крупнейшую за квартал сделку IPO в Азии в размере 794 млн долл. США провела компания China Communications Construction Co на фондовой бирже Шанхая.

Мария Пинелли подчеркивает, что «биржи Великого Китая сохраняют свою привлекательность в глазах эмитентов из развитых стран, осуществляющих деятельность в отрасли потребительских товаров, в сфере промышленного производства (например, в инфраструктурном секторе), а также в сырьевом (например, в горнодобывающей и металлургической отраслях) и технологическом секторах. Кроме того, в скором времени на Шанхайской фондовой бирже перестанут действовать ограничения в отношении зарубежных инвесторов, и как на биржи собственно Китая, так и в Гонконг придут многочисленные иностранные эмитенты».

США: в авангарде – сектор технологий

Наиболее крупными и многочисленными на рынке США остаются сделки компаний сектора технологий. Из 32 сделок IPO, заключенных на фондовых биржах США и принесших эмитентам в общей сложности 4,8 млрд долл. США, 11 сделок или примерно 34% были осуществлены компаниями из сектора технологий, привлекшими в результате 1,1 млрд долл. США. Такая динамика вполне вписывается в контекст растущей зависимости США от продуктов и услуг технологических компаний. По словам Марии Пинелли, «в среднем рыночная стоимость компаний из технологического сектора США на момент проведения ими IPO вдвое превышала среднюю рыночную стоимость компаний из других отраслей. Кроме того, надо отметить, что эти компании обычно продавали менее существенные пакеты (как правило, 10–15%), причем, по нашим прогнозам, в 2012 году многие компании из других секторов также обратятся к подобной стратегии, проводя IPO».

В 2012 году европейский рынок остается неустойчивым

В I квартале 2012 года на европейских фондовых биржах было проведено 24 сделки IPO, в результате которых эмитенты привлекли 2,5 млрд долл. США (18% от совокупного объема капитала, привлеченного за I квартал в мире). Данный показатель обусловлен тем, что именно в Европе состоялись две крупнейшие сделки квартала – голландского кабельного оператора Ziggo на площадке NYSE Euronext в Амстердаме в размере 1,1 млрд долл. США и швейцарской группы компаний по оказанию услуг в области расширения деятельности DKSH Holding Ltd в размере 897 млн долл. США на фондовой бирже Швейцарии. «Крупнейшая сделка квартала свидетельствует о росте уровня доверия к рынкам капитала и постепенном увеличении доли компаний, предпочитающих выпускать в открытое обращение сравнительно небольшие пакеты акций, причем эти тенденции в 2012 году будут сохраняться», – отмечает Мария Пинелли.

Распределение IPO по отраслям

Почти пятая часть общего объема капитала, привлеченного в результате сделок IPO, приходится на сектор промышленного производства (29 сделок, 2,7 млрд долл. США), за которым следует сектор потребительских товаров и услуг (16 сделок, 2,2 млрд долл. США). При этом более пятой части от совокупного количества сделок (22%) было проведено компаниями из сектора технологий (35 сделок, 2,1 млрд долл. США).

«Акции технологических компаний по-прежнему чрезвычайно привлекательны, с точки зрения инвесторов, активно ищущих оптимальные объекты для инвестирования. На этом фоне мы ожидаем, что крупные компании сектора технологий продолжат регистрироваться как на национальных, так и на зарубежных фондовых рынках», – подчеркивает Мария Пинелли.

Как отмечает Аарон Джонсон, партнер компании «Эрнст энд Янг», руководитель группы по оказанию услуг на рынках капитала, «несмотря на значительное число заинтересованных в проведении IPO компаний в России и странах СНГ, фактически сделок с начала текущего года было проведено немного. Мы ожидаем, что оживление деловой активности на рынке IPO возглавят компании, занятые разработкой природных ресурсов, и компании высокотехнологичных отраслей. Для компаний России и стран СНГ наиболее распространенной для листинга остается Лондонская фондовая биржа, однако и другие площадки привлекают все возрастающий интерес».

«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. В настоящее время в 18 офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске работают 4000 специалистов. В Украине компания «Эрнст энд Янг» ведет деятельность с 1991 года.

Обзор мировых рынков IPO компании «Эрнст энд Янг»