Биржи Европы и США выросли на фоне сильных статданных из США и Китая - эксперты

Биржи Европы и США завершили торги понедельника, 2 апреля, на позитивной территории на фоне сильных статистических данных из США и Китая.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, вчера стало известно, что индекс производственной активности Китая в марте вырос до 53,1 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее. Рынок позитивно отреагировал на увеличение аналогичного показателя в США, который, согласно данным Института управления поставкам (ISM), в марте вырос до 53,4 пункта, что превзошло ожидания.

Вместе с тем, сообщают аналитики, слабая статистика из Еврозоны подпортила настроения инвесторов в понедельник в первой половине дня. Уровень безработицы в еврозоне вырос до 10,8% в феврале, что стало наибольшим показателем за последние 14 лет. Кроме того, давление на рынок оказали данные по индексу деловой активности в промышленности зоны евро. Индекс снизился до 47,7 пункта по сравнению с 49 пунктами в феврале. Показатель ниже 50 пунктов говорит о сокращении производства.

По мнению аналитиков, сегодня стоит обратить внимание на пересмотренные данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал, а также на статистику по продажам автомобилей и промышленным заказам в США. Кроме того, среди важных событий этой недели - публикация протоколов заседания ФРС от 13 марта, которая состоится сегодня уже после завершения торгов на украинских фондовых площадках.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции «Мотор Сичи» (+3,01%) и «Донбассэнерго» (+2,31%). Лидерами снижения оказались бумаги «Азовстали» (-2,35%) и Енакиевского металлургического завода (-1,11%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 2 апреля, повысился на 0,44% - до 1428,25 пункта. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 118,8 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,87% - до 536,27 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 101,5 млн грн.

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