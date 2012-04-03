После длительного падения капитализация агрокомпаний начала расти — эксперты

Рыночная капитализация публичных агропродовольственных компаний, которые ведут свой бизнес в Украине, снижалась фактически целый год – с начала весны до конца 2011 г., и только в 2012 г. рыночная стоимость данных компаний стала демонстрировать восходящий тренд.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Отмечается, что рыночная капитализация публичных компаний, которые работают в АПК Украины, по состоянию на начало апреля 2012 года, составляет около 6,3 млрд долл., что на 10% меньше показателя начала сентября 2011 года (7,02 млрд долл.) Но если рассматривать более краткосрочную перспективу, то можно отметить, что ситуация на рынке ценных бумаг аграрных компаний улучшается, ведь за последние четыре месяца их капитализация выросла на 26%.

«Оживление активности на фондовых рынках по отношению к агропродовольственному сектору является позитивным сигналом для украинских компаний. Он открывает окна возможностей по привлечению инвестиций. Это особенно важно в условиях, когда кредитные финансовые ресурсы являются достаточно дорогими и не для всех доступными», - отметил президент УКАБ Алекс Лисситса.