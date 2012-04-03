ВР зарегистрировала законопроект о включении ГПЗКУ в перечень объектов, не подлежащих приватизации

В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект закона о включении ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ПАО «ГПЗКУ») в список компаний, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы.

Об этом сообщает парламентский сайт.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, данный проект закона создает дополнительные правовые основания для недопущения принятия решений относительно реорганизации и реструктуризации предприятия без согласования с Кабинетом министров Украины.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало ГПЗКУ в августе 2010 года. ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов.