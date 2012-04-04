ФГИУ выставил на продажу Нежинский завод сельхозмашиностроения

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 99,996% акций ПАО «Нежинский завод сельхозмашиностроения».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 4 апреля т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 7 млн 900 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ПАО состоится через 75 дней со дня его объявления.

Справка УНИАН. ПАО «Нежинский завод сельхозмашиностроения» (г. Нежин, Черниговская обл.) занимается производством техники и оборудования для сельского хозяйства и машиностроения. Объем произведенной продукции без НДС по итогам 2011 года составил 23,5 млн грн, убыток - 7 млн грн, дебиторская задолженность - 3 млн грн, кредиторская - 17,9 млн грн.

Уставный фонд ПАО «Нежинский завод сельхозмашиностроения» составляет 11 млн 271 тыс. грн.