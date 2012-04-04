Польша планирует за 2 года продать госимущества почти на 5 млрд долл.

Варшава. Правительство Польши планирует в текущем и следующем годах получить от приватизации 300 государственных компаний около 15 млрд злотых, или около 5 млрд долларов (по текущему курсу $1=3,1PLN).

Согласно плану приватизации, которым располагает УНИАН, польские власти намерены продать контрольные пакеты в более чем 80% приватизируемых компаниях, оставив за собой контроль только в стратегически важных фирмах в сфере энергетики, финансов и обороны.

«При выборе компаний к приватизации министерство госимущества руководствовалось правилом рационализации принадлежащих ему активов, в частности, стремлением добиться самого лучшего обеспечения интересов государства … министр хочет ограничить роль государства в тех экономических сферах, где можно обойтись без контроля органами публичной администрации», - отметила пресс-служба правительства.

Согласно утвержденному на ближайшие два года плану, в текущем году власти хотят получить от продажи госимущества 10 млрд злотых, а в следующем – 5 млрд злотых.

По данным министерства госимущества, предыдущий план на 2009-2011 гг. предусматривал доходы от приватизации около 800 компаний 26 млрд злотых.

С начала рыночной трансформации в Польше в 1991 году до 2010 года власти продали госимущества на сумму около 40 млрд долл. (по текущему курсу, данные за 2011 г. пока не обнародованы).

План приватизационных поступлений за этот период был выполнен на более, чем 90%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Польша получила от приватизации рекордные за последние двадцать лет более 22 млрд злотых после 7 млрд злотых годом ранее.

Поступления за три предыдущих года составили 2,4 млрд, 7 и 0,7 млрд злотых соответственно.

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