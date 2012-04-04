Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла изменения в положение о расчетно-клиринговой деятельности по договорам ценных бумаг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, такое решение было принято на заседании регулятора, которое состоялось 27 марта.

Среди основных новаций принятого документа - установление последовательности действий хранителя при проведении им учетных операций по счетам в ценных бумагах их владельцев в случае невыполнения торговцами установленного порядка предоставления информации по заключенному договору по ценным бумагам, которые были зарезервированы с использованием транзитного счета. Кроме того, данными изменениями уточняется порядок проведения хранителем операций на счетах владельцев ценных бумаг после проведения депозитарием расчетов с использованием механизма взаимозачета встречных обязательств по заключенным на фондовых биржах договорам относительно ценных бумаг.

Как отмечают в НКЦБФР, внесение изменений к данному положению позволит уточнить механизм резервирования ценных бумаг перед торгами на фондовой бирже, а именно блокирование их на счете в ценных бумагах хранителя в депозитарии с одновременным аналитическим учетом депозитарием этих ценных бумаг на транзитном счете хранителя в депозитарии, который ведется в соответствии с внутренними документами депозитария в разрезе торговцы - участники торгов на фондовых биржах.