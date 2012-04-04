Инвесторами до начала сезона корпоративных отчетов в США будут руководить эмоции - эксперт

Действия инвесторов до начала сезона корпоративных отчетов в США будут предопределяться эмоциями.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «фондовые рынки во вторник, 3 апреля, решили подтвердить этот тезис. Причем под началом сезона отчетов подразумеваются публикации результатов банков, а не единичный отчет алюминиевого гиганта Alcoa. Ситуация с акциями сырьевого сектора в целом понятна - экономика Китая сейчас оказывает негативное влияние на весь сырьевой сегмент, а вот в случае с банками публикация хороших финансовых результатов может оправдать ралли акций сектора».

Как считает П.Ильяшенко, главным событием предыдущей торговой сессии стала публикация протоколов заседания комитета по монетарной политике Соединенных Штатов (FOMC). Судя по реакции рынка, игроки решили повторить свои более ранние действия 2012 года – расстроиться из-за снижения вероятности нового раунда количественного смягчения (QE). «При этом следует помнить, что QE – это ответ на ухудшение экономической ситуации, и так как она в США улучшилась, то ожидать QE тут и сейчас – это по меньшей мере наивно. Таким образом, информационных поводов для негатива у рынка нет», - полагает аналитик.

С другой стороны, отметил он, «если мы видим, что инвесторы интерпретируют новости негативно – это повод задуматься о глубине возможной коррекции. С нашей точки зрения, снижение фьючерсов на индекс S&P 500 до уровня 1380 не представляет угрозы для существующей восходящей тенденции».

По мнению П.Ильяшенко, украинский рынок акций, в свою очередь, так или иначе повторит траекторию мировых либо за счет динамики двух-трех ключевых эмитентов, либо за счет снижения широкого рынка на фоне снижения объема торгов. Однако открывать короткие позиции до уровня 13800 (по индексу S&P 500) не стоит.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 3 апреля, снизился на 0,41% - до 1422,42 пункта. Общий объем торгов составил 130,7 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,78% - до 540,45 пункта. Общий объем торгов составил 468,5 млн грн.