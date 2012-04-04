Украинский фондовый рынок сегодня продемонстрировал значительное снижение
18:42, 04 апреля 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 4 апреля, снизился на 2,26% - до 1390,26 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.
Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 137,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 64,5 млн грн, на срочном рынке – 73 млн грн.
Среди активно торгующихся акций лидерами повышения стали акции «Центрэнерго» (на 3,90%).
Индекс ПФТС по итогам торгов 4 апреля снизился на 0,34% - до 538,60 пункта.
Общий объем торгов на ПФТС составил 671 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 407,9 млн грн, на корпоративные облигации – 263 млн грн.
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