Украинский фондовый рынок сегодня продемонстрировал значительное снижение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 4 апреля, снизился на 2,26% - до 1390,26 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 137,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 64,5 млн грн, на срочном рынке – 73 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами повышения стали акции «Центрэнерго» (на 3,90%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 4 апреля снизился на 0,34% - до 538,60 пункта.

Общий объем торгов на ПФТС составил 671 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 407,9 млн грн, на корпоративные облигации – 263 млн грн.