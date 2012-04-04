Минфин выплатил 1,020 млрд грн по ОВГЗ
19:06, 04 апреля 2012Фондовый рынок
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Министерство финансов Украины 4 апреля своевременно и в полном объеме осуществило выплату 1,020 млрд грн по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, на 4 апреля объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), составлял 171,4 млрд грн, в частности, в собственности НБУ — 86,66 млрд грн, банков — 66,059 млрд грн, нерезидентов — 3,963 млрд грн.
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