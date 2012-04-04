Минфин выплатил 1,020 млрд грн по ОВГЗ

Министерство финансов Украины 4 апреля своевременно и в полном объеме осуществило выплату 1,020 млрд грн по погашению и обслуживанию облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, на 4 апреля объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), составлял 171,4 млрд грн, в частности, в собственности НБУ — 86,66 млрд грн, банков — 66,059 млрд грн, нерезидентов — 3,963 млрд грн.