Период застоя на рынке украинских акций еще не закончился - эксперты

Период застоя на рынке украинских акций еще не закончился.

Такое мнение высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в своем обзоре, переданном агентству УНИАН.

Скорее всего, считают аналитики, участники украинского рынка решили, что цены на акции достигли локального дна, и стали понемногу покупать. Даже если установится восходящий тренд, рост фондового рынка не будет стремительным и устойчивым ввиду слабых фундаментальных показателей украинской экономики.

Как подчеркивают аналитики, отечественный рынок акций наконец показал рост по итогам недели. Повышение индекса Украинской биржи происходило преимущественно в первой половине недели, когда на международных рынках преобладал оптимизм. В пятницу индекс Украинской биржи закрылся на отметке 1421,9 пункта, прибавив за неделю 3,2%.

Аналитики сообщают, что по итогам прошедшей недели фондовые рынки Европы и США показали разнородную динамику. Рынкам США удалось закончить неделю в зеленой зоне, преодолев формирующийся медвежий тренд. В тоже время, европейские торговые площадки ушли еще дальше в минус. В целом с начала года американский рынок показывает устойчивую восходящую динамику, тогда как европейские индексы стагнируют последние два месяца, формируя боковой тренд.

Как отмечают аналитики, в начале прошлой недели глава ФРС Бен Бернанке заявил о том, что экономика США все еще нуждается в стимулирующей кредитно-денежной политике. Иными словами, инвесторы получили подтверждение того, что базовая процентная ставка будет оставаться на уровне не выше 0,25% по меньшей мере до конца 2014 года.

По словам аналитиков, данные по экономике США, вышедшие на прошлой неделе, были опять неоднозначными. Статистика по рынку труда и заказам товаров длительного пользования оказалась хуже ожиданий аналитиков. В то же время, данные по доходам населения и потребительским настроениям превзошли ожидания экономистов. После недолгого перерыва Греция опять вернулась в центр европейских новостей. Европейские рынки чутко отреагировали на реплику греческого премьера о том, что его стране, возможно, понадобится еще один транш финансовой помощи.