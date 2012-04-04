Торги на Украинской бирже в среду прошли в негативном ключе - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 4 апреля, прошли в негативном ключе.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов.

По его словам, индекс Украинской биржи продолжил скатываться вниз вторую сессию подряд. Биржевой индикатор отечественного рынка всю сессию 4 апреля двигался вслед за индексами ведущих европейских площадок. «Негативный настрой участников торгов был обусловлен публикацией итогов заседания Комиссии по открытым рынкам ФРС, которые свели к минимуму надежды инвесторов на третий раунд программы количественного смягчения (QE3). Американская экономика в последние два квартала демонстрирует явные признаки восстановления, и это укрепляет уверенность членов Комиссии в том, что в новых мерах по ее стимулированию нет необходимости», - сообщил аналитик.

Как отметил С.Белясов, пессимизм на рынки акций в среду также принесли новости с долговых площадок. В частности, негативом для рынков стали также результаты размещения правительственных облигаций Испании: средневзвешенная доходность бумаг при размещении выросла, спрос заметно упал.

Аналитик подчеркнул, что инвесторы в среду закрывали позиции, не обращая внимания на макростатистику, носящую преимущественно позитивный характер. Оптимистичными были данные по рынку труда США, а также по розничным продажам и деловой активности в еврозоне.

По мнению С.Белясова, открытие американских площадок в негативной зоне в среду усилило пессимистичный настрой участников отечественного рынка. Все бумаги индексной корзины Украинской биржи, за исключением акций «Райффайзен Банка Аваль» (+0,16%), продемонстрировали негативную динамику. Наибольшим падением отметились акции энергетиков, что обусловлено ожиданием слабых результатов работы по итогам первого квартала текущего года. Акции «Центрэнерго» подешевели на 3,90%, «Донбассэнерго» - на 3,33%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 4 апреля, снизился на 2,26% - до 1390,26 пункта. Общий объем торгов составил 137,8 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,34% - до 538,60 пункта. Общий объем торгов составил 671 млн грн.