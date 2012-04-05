«Северин-консалтинг»оценит активы и обязательства «Черноморнефтегаза»

ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) по результатам проведенных открытых торгов заключило договор с предприятием «Северин-консалтинг» (г. Симферополь) на оказание услуг по проведению комплекса работ по независимой оценке активов и обязательств компании.

Об этом говорится в сообщении «Черноморнефтегаза», опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, договор на оказание услуг заключен 29 марта 2012 года. Стоимость договора – 365,540 тыс. грн.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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