Западные биржи в среду снизились на фоне новостей из США и Европы - эксперты

Западные фондовые площадки в среду, 4 апреля, закрылись со снижением на фоне новостей из США и Европы.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, западные фондовые площадки в среду закрылись со снижением на фоне слабой статистики из США и плохих новостей из Европы, а также опубликованных накануне протоколов заседания Федеральной резервной системы. Вчера Испания разместила гособлигации на сумму 2,6 млрд евро, доходность по которым выросла по сравнению с предыдущим аукционом аналогичных бумаг, что оказало давление на рынок. Индекс деловой активности в сфере услуг в США упал до 56 пунктов в марте с 57,3 пункта месяцем ранее.

В то же время, уточняют аналитики, данные по рынку труда США от ADP засвидетельствовали рост числа рабочих мест в стране на 209 тыс., тогда как ожидался рост на 206 тыс. Эти новости несколько сдержали фондовые индексы в среду от более значительного снижения.

Как отмечают аналитики, ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на текущем уровне – 1%. На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что экономика еврозоны восстанавливается, но понижательные риски для нее сохраняются.

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по промышленному производству Великобритании и Германии, а также данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. Также сегодня будет объявлена ключевая ставка Банка Англии.

Аналитики констатируют, что отечественные фондовые индексы завершили торги в среду на негативной территории. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции «Центрэнерго» (-3,9%), «Донбассэнерго» (3,33%), Авдеевского КХЗ (-3,08%) и Алчевского металлургического комбината (-3,07%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 4 апреля, снизился на 2,26% - до 1390,26 пункта. Общий объем торгов составил 137,8 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,34% - до 538,60 пункта. Общий объем торгов составил 671 млн грн.