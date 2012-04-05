Аэропорт «Борисполь» планирует выпустить облигации на 1 млрд грн

Международный аэропорт «Борисполь» планирует в ближайшее время выпустить облигации на сумму 1 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор аэропорта Антон Волов.

«Собираемся выпускать с «Укрэксимбанком» на 1 млрд грн облигации. Это будет уже в ближайшее время», - сказал он.

По словам А.Волова, привлеченные средства будут направлены на строительство терминала D аэропорта «Борисполь».

Гендиректор напомнил, что в конце 2011 года аэропорт планировал размещение еврооблигаций. Однако эти планы не были реализованы из-за «плохого рынка».

«Нам пришлось брать отдельные кредиты и выпускать облигации украинские, чтобы оставить финансирование на достаточном уровне», - сказал А.Волов.

В то же время он отметил, что аэропорт «не теряет надежды выпустить еврооблигации, чтобы перекредитовать часть дорогих украинских кредитов за счет выпуска евробондов.

А.Волов сообщил, что общая долговая загрузка аэропорта на сегодняшний день составляет 500 млн грн от выпуска украинских облигаций, а также 50 млн долл. кредитов «Укргазбанка», 80 млн долл. «Укрэксимбанка» и около 200 млн долл. кредита японского банка на строительство терминала D.

«Мы можем увеличить долговую загрузку до 600-700 млн долл. Это заложено в нашем финансовом плане, утвержденном Министерством экономики и Министерством финансов», - сказал гендиректор аэропорта.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт "Борисполь" в конце ноября 2011 года разместил облигации на 250 млн. грн. под 15% годовых. Андреррайтером выпуска выступил “УкрСиббанк”. По информации банка, “данное размещение является частью транзакции по привлечению финансирования на сумму 500 млн грн”. Привлеченные средства планировалось направить на финансирование строительства нового терминального комплекса D и парковочного комплекса.

Также сообщалось, что госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь»» привлечет кредит ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» на 80 млн долл. По информации, размещенной 26 марта 2012 г. на официальном сайте госзакупок, кредит будет выделен тремя траншами - по 30 млн, 40 млн и 10 млн долл.

Общая стоимость кредита составит 36 млн грн. Кредит привлекается на 2012 год.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн. человек.