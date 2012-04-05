ФГИУ планирует в мае начать приватизацию госпакетов гор- и облгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в мае 2012 года начать приватизацию госпакетов газораспределяющих и газоснабжающих предприятий (гор- и облгазов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в Фонде, на данный момент НАК "Нафтогаз Украины" передал ФГИУ 31 из 48 планируемых к приватизации госпакетов (от 1% до 26% уставного капитала) акций гор- и облгазов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины для их последующей приватизации.

Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгазов.

При этом, там, где НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая госпрограмма приватизации: все вокруг - государственное, все вокруг - мое?..