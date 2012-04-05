Индекс Украинской биржи повысился на 1,37%, индекс ПФТС снизился на 0,52%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 5 апреля, повысился на 1,37% - до 1409,25 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 129,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 52 млн грн, на срочном рынке – 77,9 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами повышения стали акции «Райффайзен Банк Аваль» (повысились на 3,35%), "Центрэнерго" (на 2,83%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 5 апреля снизился на 0,52% - до 535,78 пункта.

Общий объем торгов на ПФТС составил 683 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 678,8 млн грн, на корпоративные облигации – 3,9 млн грн, на акции - 0,3 млн грн.