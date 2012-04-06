НКЦБФР внесла изменения в порядок регистрации выпуска опционных сертификатов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 3 апреля одобрила проект решения «О внесении изменений в Порядок регистрации выпуска опционных сертификатов и проспекта их эмиссии», сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, изменения, изложенные в обновленном порядке, предусматривают дополнительные требования к эмитентам, которые намерены осуществить выпуск опционных сертификатов с поставкой, базовым активом которого является объект строительства. Кроме того, изменения в порядке предусматривают необходимость предоставления в комиссию отчета о результатах исполнения обязательств эмитента по поставке базового актива и другие изменения, разработанные с целью приведения нормативно-правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства.

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