Индекс Украинской биржи не изменился, индекс ПФТС снизился на 0,61%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 6 апреля, не изменился и остался на уровне четверга - 1414,80 пунктов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 116 млн грн, из них на фондовом рынке – 48,5 млн грн, на срочном рынке – 67,7 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами повышения стали акции «Райффайзен Банка Аваль» (повысились на 1,70%), лидерами падения – акции «Укрнафты» (снизились на 1,84%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 6 апреля снизился на 0,61% – до 532,50 пункта.

Общий объем торгов на ПФТС составил 127,6 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 67 млн грн, на корпоративные облигации – 60 млн грн, на акции – 0,2 млн грн.