Крайне негативная статистика по рынку труда США обвалила фьючерс S&P 500 - эксперты

Крайне негативная статистика по рынку труда США в пятницу, 6 апреля, обвалила фьючерс S&P 500 на более чем 1%.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в своем обзоре.

Они отмечают, что рынки акций США и Европы в пятницу были закрыты. Количество новых рабочих мест в США вне сельского хозяйства выросло в феврале 2012 года на 120 тыс., консенсус-прогноз при этом составлял 205 тыс. Кроме того, в Китае инфляция ускорилась до 3,6% и превысила прогнозы. Это может повлиять на политику снижения процентных ставок в этой стране.

По словам аналитиков, украинский фондовый рынок в пятницу открылся ростом. Однако после публикации негативной статистика в США он обвалился на 2%. После такого падения последовал отскок, и в результате индекс UX закрылся без изменений.

По информации аналитиков, на прошлой неделе индекс Украинской биржи снизился на 0,9%. Падение «Азовстали» (-7,1%) за этот период было связано с ожиданиями негативной отчетности. В 2011 году чистый убыток компании составил 507 млн. грн. Лидером роста на прошлой неделе оказался «Райффайзен Банк Аваль» (+7,6%). С начала текущего года его акции (-0,2%) значительно отстают от бумаг «Укрсоцбанка» (+26%). Поэтому следует ожидать дальнейшего роста акций «Райффайзен Банка Аваль». Кроме того, этот банк торгуется с существенным дисконтом (50%) к своим ЦВЕ-аналогам.

Как подчеркивают аналитики, на текущей неделе открывается сезон корпоративной отчетности в США. Ожидается, что прибыль большинства компаний снизится. Alcoa отчитается во вторник, дав старт сезону отчетности.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 6 апреля, не изменился и остался на уровне четверга - 1414,80 пунктов. Общий объем торгов составил 116 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,61% – до 532,50 пункта. Общий объем торгов составил 127,6 млн грн.