ФГИУ рассчитывает до конца этого года найти инвестора для ЗТМК

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает до конца этого года найти инвестора для Запорожского титаномагниевого комбината.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр Рябченко.

По его словам, обнародованное на сайте правительства постановление о создании совместного предприятия на базе Запорожского титаномагниевого комбината пока еще не вступило в действие.

Он также отметил, что в будущем предприятия государству должен принадлежать контрольный пакет акций.

Напомним, Кабинет министров Украины постановлением №243 от 23 января 2012 г. одобрил передачу потенциальному инвестору 49% доли в ГП "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК).

Согласно документу, Фонд госимущества (ФГИ) после получения в свое управление целостного имущественного комплекса (ЦИК) ЗТМК должен предоставить правительству предложения о создании ООО "ЗТМК" с негосударственными участниками.

Государство получит в создаваемом обществе долю в размере не менее 51% его уставного капитала. Инвестор, в свою очередь, сделает свой вклад в создание и развитие общества только денежными средствами.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках. Проектная мощность предприятия составляет 11 тыс. тонн металлического губчатого титана в год.