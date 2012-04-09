Оценочная стоимость ОПЗ составляет 5-7 млрд грн - Рябченко

Оценочная стоимость имущественного комплекса Одесского припортового завода вместе с цехом по перевалке аммиака составляет 5-7 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Александр Рябченко.

В то же время он отметил, что при сегодняшних ценах на газ работа данного предприятия является убыточной.

А.Рябченко также сообщил, что сегодня пока точно не может сказать, когда будет выставлен на продажу госпакет акций ОПЗ, поскольку данное решение должен принять Кабинет министров Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ОПЗ закончил 2011 год с прибылью 336 млн. грн.

ФГИУ выступает за приватизацию Одесского припортового завода