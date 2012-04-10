Эксперт: сегодня главной новостью для инвесторов будут статданные из Китая

Сегодня утром главной новостью для инвесторов является публикация данных о внешней торговле Китая.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, торговый баланс Китая неожиданно для участников фондового рынка вышел в плюс, однако такой динамике показателя способствовал не рост экспорта, а скорее снижение импорта, что интерпретируется как признак замедления экономики. Такой поворот событий не будет оказывать продолжительного негативного влияния на динамику рынков акций, считает аналитик.

П.Ильяшенко отметил, что фьючерсам на индекс S&P 500 в понедельник, 9 апреля, так и не удалось закрепиться выше диапазона 1380-1385 пунктов. «В результате скромный рост фьючерсов сегодня утром носит скорее коррекционный характер, т.е. делать ставку на устойчивость позиций покупателей в течение торговой сессии вторника не стоит. В то же время, следует акцентировать внимание на предстоящих корпоративных отчетах, которые в конце недели предопределят будущую динамику рынка», - полагает он.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 9 апреля, повысился на 0,06% - до 1410,11 пункта. Общий объем торгов составил 85,8 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,05% – до 532,26 пункта. Общий объем торгов составил 108,9 млн грн.