НКЦБФР одобрила проект положения о проведении аудита профучастников

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект положения об особенностях организации и проведения внутреннего аудита (контроля) профессиональных участников фондового рынка.

Как отметили в пресс-службе комиссии, соответствующее решение было принято на заседании регулятора 3 апреля 2012 года.

Данный документ прописывает требования относительно принципов деятельности службы внутреннего аудита, ее организационной структуры, задач и функций, а также требования к проведению внутреннего контроля и оформления результатов проверки. Кроме того, положение предусматривает ответственность для лиц, осуществляющих аудит, а также осуществление контроля со стороны НКЦБФР.

По словам директора контрольно-правового департамента НКЦБФР Олега Мисюры, «важность данного положение заключается, прежде всего, в том, что аналогов такому документу до сих пор не было, и внедрение этих рекомендаций, в первую очередь, потребность рынка, представители которого тоже принимали активное участие в разработке". По его словам, комиссией были учтены все пожелания профучастников. "В результате работы над документом мы получили сборник рекомендаций относительно осуществления внутреннего контроля в этих компаниях», - отметил О.Мисюра.

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