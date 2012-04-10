Индекс Украинской биржи снизился на 1,08%, индекс ПФТС - на 0,69%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 10 апреля, снизился на 1,08% - до 1394,87 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 87 млн грн, из них на фондовом рынке – 39,5 млн грн, на срочном рынке – 47,7 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами падения стали акции Алчевского меткомбината (снизились на 2,09%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 10 апреля снизился на 0,69% – до 528,58 пункта.

Общий объем торгов на ПФТС составил 357 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 356 млн грн, на акции – 1 млн грн.