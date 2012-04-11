Результаты компании Alcoa за первый квартал обрадовали фондовый рынок - эксперт

Публикация результатов алюминиевого производителя Alcoa за первый квартал 2012 года обрадовала фондовый рынок, оказавшись лучше ожиданий.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он отметил, что в Соединенных Штатах во вторник, 10 апреля, начался сезон квартальных отчетов. «Первой ласточкой» из крупных компаний стала Alcoa. Во многом благодаря этому событию и наблюдался рост фьючерсов на индекс S&P 500 в среду перед открытием европейских и украинских площадок. «Однако говорить о возможной смене негативной тенденции на рынках акций до публикации результатов американских банков JP Morgan Chase и Wells Fargo в пятницу, 13 апреля, все же преждевременно», - считает аналитик.

По словам П.Ильяшенко, скромный рост фьючерсов на индекс S&P 500 во вторник в утренние часы не принес ничего хорошего. Так, уже с открытия торговых площадок в США ведущие индексы устремились вниз, размеренно понизившись от 1,6% до 1,8% по итогам сессии. Среди аутсайдеров ведущая роль принадлежала акциям промышленных и сырьевых компаний – т.е. ориентированных на рост стран с развивающейся экономикой. «В свою очередь, акции банковского сектора не выделялись из общей группы, что говорит о преувеличении роли роста доходности европейских суверенных обязательств как основного фактора, стоящего за ухудшением настроений», - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 10 апреля, снизился на 1,08% - до 1394,87 пункта. Общий объем торгов составил 87 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,69% – до 528,58 пункта. Общий объем торгов составил 357 млн грн.