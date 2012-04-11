Alcoa дала надежду на то, что сезон отчетности будет положительным - эксперт

Хорошие результаты компании Alcoa за первый квартал 2012 года дали надежду на то, что предстоящая череда отчетов будет носить положительный характер и окажет поддержку биржам.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его информации, торги на отечественном фондовом рынке в среду, 11 апреля, открылись снижением индекса Украинской биржи на слабом внешнем фоне. Напряженная ситуация в Испании, правительство которой пытается бороться с высоким бюджетным дефицитом за счет жесткой экономии на социальных расходах, отразилась на настроениях инвесторов в начале сессии.

Однако со временем, подчеркнул аналитик, внимание игроков переключилось на новости из США. Накануне алюминиевый гигант Alcoa обнародовал финансовые результаты своей деятельности, дав старт сезону корпоративных отчетов за 1-й квартал 2012 года. В январе-марте компания получила чистую прибыль в размере 9 центов на акцию, хотя аналитики ожидали, что Alcoa закончит квартал с убытками.

По мнению А.Кушнарева, закрепиться в «зеленой зоне» рынкам помогла информация об успешных итогах размещения государственных облигаций Германии и Великобритании. В то же время, результаты размещения итальянских долговых бумаг, доходность которых существенно выросла по сравнению с предыдущими аукционами, прошли мимо внимания трейдеров.

Как сообщил аналитик, во второй половине дня отечественный рынок демонстрировал переменчивую динамику. Однако ни новость о сильных землетрясениях в Индонезии, ни данные о мартовском росте инфляции импорта в США не смогли увести биржевой индикатор UX на отрицательную территорию. По итогам торгов индекс Украинской биржи вырос на 1,15% до 1 410,93 пункта.

По словам А.Кушнарева, максимальный рост в индексной корзине Украинской биржи в среду показали акции «Укрнафты» (+4,32%), спрос в которых поддерживался ожиданиями хороших финансовых результатов за 2011 год. Заметно лучше рыночной динамики выглядели бумаги «Азовстали» (+3,32%) и «Райффайзен Банка Аваль» (+3,12%). Во втором эшелоне рост показали «Днепроэнерго» (+8,91%) и Харцызский ТЗ (+4,13%), подорожавшие на информации о дивидендных выплатах. Наибольшие потери среди голубых фишек понесли акции Авдеевского КХЗ, упавшие на 1,21%.