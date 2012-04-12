Эксперты: начало сезона корпоративной отчетности - повод для оптимизма на рынках акций

Основным поводом для позитива на фондовых рынках в среду, 11 апреля, послужили оптимистические ожидания инвесторов, связанные с началом сезона корпоративной отчетности.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, сезон традиционно стартовал с отчета алюминиевого гиганта Alcoa. Ожидалось, что компания покажет убыток, однако она получила прибыль, и это оказало поддержку фондовым индексам. Кроме того, инвесторы благоприятно восприняли публикацию Бежевой книги, подтвердившей некоторое улучшение состояния экономики США.

По словам аналитиков, биржи Европы и США в среду закрылись в плюсе после сильного снижения накануне, обусловленного ростом опасений связанных с долговым кризисом в еврозоне и повышением доходности итальянских и испанских десятилетних гособлигаций. Внешний фон для начала торгов на украинском фондовом рынке в четверг выглядит умеренно-позитивным. Фьючерсы на индексы США находятся в плюсе, на фондовых площадках Азии также наблюдается восходящая динамика.

По мнению аналитиков, среди статистики, способной повлиять на ход торгов в четверг, стоит обратить внимание на данные по промышленному производству из еврозоны и на данные по торговому балансу, индексу цен производителей и количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которые выйдут в США. Кроме этого, сегодня будет опубликован квартальный отчет интернет-гиганта Google.

Аналитики сообщают, что украинские фондовые индексы завершили торги в среду со смешанной динамикой. Согласно результатам дня, индекс Украинской биржи вырос на 1,15% до 1410,93 пункта, а индекс ПФТС упал на 0,01% до 528,5 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции «Укрнафты» (+4,32%), «Азовстали» (+3,32%) и «Райффайзен Банка Аваль» (+3,12%). Несколько хуже рынка завершили торги бумаги Авдеевского КХЗ (-1,21%), «Укрсобанка» (-0,38%) и «Мотор Сичи» (-0,14%).