Беларусь рассматривает возможность приватизации «Белавиа»

Минск. В Беларуси рассматривается вопрос о приватизации национальной авиакомпании «Белавиа».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Беларуси Иван Щербо.

«Включены в план приватизации в том числе наши авиакомпании. Пересматривать что-то мы не планируем. Мы только одно планируем – закупать воздушные суда, чтобы еще больше работать на рынке авиаперевозчиков. Возможность приватизации «Белавиа» рассматривается, но только не в текущем году», - сказал И. Щербо.

Он отметил, что все республиканские унитарные предприятия, кроме Белорусской железной дороги, будут приватизированы до 2015 года.

Кроме этого И. Щербо напомнил, что в этом году впервые с 1980-х годов планируется закупить самолеты со стапелей.

«Это будут бразильские лайнеры вместимостью до 70 пассажиров. Самолеты рассчитаны на рейсы средней дальности. Скорее всего, они будут использоваться для перевозки пассажиров в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Киев и Калининград. Стоимость одного самолета в зависимости от комплектации может составлять до 50 млн долл. Будет рассмотрена возможность закупки в этом году еще двух самолетов в дополнение к бразильским», - отметил министр транспорта и коммуникаций Беларуси.

И. Щербо также сообщил, что есть предложения о создании холдингов на базе «Белавиа» и зарубежных компаний. Но такие предложения Беларусь пока не рассматривает.

Справка УНИАН. Национальная авиакомпания «Белавиа» - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 года - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA).

«Белавиа» соответствует высшим международным стандартам обеспечения безопасности. По итогам аудита операционной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта авиакомпания в 2008 году вошла в регистр операторов IOSA.

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