Янукович подписал закон об особенностях продажи госпакетов банков

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, в капитализации которых приняло участие государство».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с законом, субъектами продажи пакетов акций банков является: государство в лице Министерства финансов Украины; покупатели.

В законе определено, что стратегическими инвесторами могут быть банковские учреждения и/или банковские группы - резиденты или нерезиденты, соответствующие установленным Национальным банком Украины требованиям относительно безукоризненной деловой репутации и удовлетворительного финансового состояния. Стратегическими инвесторами не могут быть лица, которые на момент капитализации банков государством владели существенным участием в таких банках, и/или лица, зарегистрированные в государствах, включенных Кабинетом Министров Украины в перечень оффшорных зон, и государствах, внесенных Группой по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) в список стран, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем; а также советник по вопросам продажи пакетов акций банков. Стратегические инвесторы для подачи заявки на участие в конкурсе обязаны получить согласование Национального банка Украины относительно приобретения ими существенного участия в соответствующем банке в порядке, установленном в соответствии с Законом Украины “О банках и банковской деятельности”.

Предусмотрено, что для проведения оценки пакетов акций банков, получения рекомендаций относительно порядка проведения и подготовки плана продажи пакетов акций банков, отбора стратегических инвесторов и решения других вопросов, связанных с продажей пакетов акций банков, Министерство финансов Украины привлекает советника по продаже пакетов акций банков.

В законе установлено, что советником по продаже пакетов акций банков может быть инвестиционный банк, международная юридическая компания или их объединение. В нем выписаны квалификационные критерии, которым должен соответствовать советник.

В законе определены этапы продажи пакетов акций банков. А также установлено, что порядок проведения конкурса определяется Кабинетом министров Украины.

Предусмотрено, что советник по продаже пакетов акций банков проводит их оценку с учетом рыночной стоимости, текущего финансового состояния банков, объема средств, направленных государством на капитализацию банков, объема проблемной задолженности банков и тому подобное, по результатам которой составляет отчет. Начальная стоимость пакетов акций банков определяется Министерством финансов Украины в предложении относительно их продажи с учетом результатов оценки, проведенной в соответствии с частью первой этой статьи.

В случае, если стоимость пакетов акций банков, определенная в результате проведенной оценки, является ниже номинальной стоимости всех размещенных акций банков, Министерство финансов Украины вносит предложение о проведении конкурса двумя этапами. На первом этапе конкурса начальная стоимость пакетов акций банков равна номинальной стоимости всех размещенных акций банков. В случае не поступления ни одной заявки на участие в конкурсе Министерство финансов Украины в двухдневный срок объявляет о завершении первого этапа конкурса. На втором этапе конкурса начальная стоимость пакетов акций банков равна стоимости, определенной в результате проведения оценки.

Решение о продаже пакетов акций банков принимается Кабинетом министров Украины на основании предложения Министерства финансов Украины. Для проведения продажи пакетов акций банков Кабинетом Министров Украины образуется комиссия по продаже таких пакетов, в состав которой входят представители Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства юстиции Украины, Фонда государственного имущества Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Члены комиссии по продаже пакетов акций банков не могут быть акционерами каких-нибудь банков на территории Украины и приобретать права акционеров банков в течение трех лет со дня продажи пакетов акций банков в соответствии с этим Законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. До завершения продажи пакетов акций банков, предусмотренной этим Законом, управление корпоративными правами государства, что подтверждаются такими акциями, осуществляется Министерством финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 15 марта.

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