Индекс Украинской биржи сегодня снизился, ПФТС - вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 12 апреля, снизился на 0,41% - до 1405,08 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 163,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 100 млн грн, на срочном рынке – 63 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами падения стали акции "Укрсоцбанка" (снизились на 1,04%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 12 апреля повысился на 0,16% – до 529,37 пункта.

Общий объем торгов на ПФТС составил 108 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 101,9 млн грн, на облигации предприятий - 4,6 млн грн, на акции – 1,3 млн грн.