Председателем правления Украинской биржи переизбран Олег Ткаченко

Очередное общее собрание акционеров ПАО «Украинская биржа» единогласно переизбрало на пост председателя правления биржи Олега Ткаченко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украинской биржи».

Кроме того, в состав правления биржи также вошли Наталья Слободчикова и Сергей Данов.

На собрании акционеров также был утвержден новый состав биржевого совета ПАО «Украинская биржа», в который вошли представители ООО «Альфа Капитал», АО "ИФК Арт Капитал", ООО ИК "Велес Капитал", СП ООО "Драгон Капитал", АО "Ивекс Капитал", ООО "Конкорд Капитал", ОАО ММВБ-РТС, ИК "Проспект Инвестментс", ООО "ТЕКТ-ТРЕЙД", ООО "Тройка Диалог Украина", Алексей Сухоруков (ИГ "УНИВЕР").

В соответствии с повесткой дня, акционеры рассмотрели вопросы отчетного и организационного характера. На собрании был заслушан и утвержден отчет председателя правления Олега Ткаченко о деятельности биржи в 2011 г., отчет председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2011 г. и утверждены заключения РК по годовому отчету и балансу ПАО "Украинская биржа" за 2011 год, отчет председателя биржевого совета Игоря Мазепы о деятельности биржевого совета за 2011 год, а также утверждены основные направления деятельности на 2012 год.