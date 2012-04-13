S&P повысила рейтинг Ивано-Франковска
15:33, 13 апреля 2012Фондовый рынок
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Международная рейтинговая компания Standard & Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг Ивано-Франковска с "В-" до "В", прогноз “стабильный”.
Об этом говорится в сообщении S&P, переданном УНИАН.
Рейтинг по национальной шкале повышен с "uaBBB" до "uaA-".
По данным S&P, повышению рейтинга способствовала взвешенная консервативная долговая политика города и улучшившееся состояние городского бюджета благодаря низкой долговой нагрузке и достаточным доходам.
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