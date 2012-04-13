Участие в конкурсе по продаже «Днепрооблэнерго» примут DTEK Holdings Ltd и ЛЭО

К участию в конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО «Днепрооблэнерго» допущены DTEK Holdings Ltd и ООО «Луганское энергетическое объединение», сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в ФГИУ, всего на участие в конкурсе по продаже 50% «Днепрооблэнерго» было подано две заявки.

Напомним, начальная стоимость выставляемого на продажу пакета 50% «Днепрооблэнерго» составляет 600 млн грн.

Конкурс по продаже госпакета компании должен состояться 17 апреля т.г. в 11:00.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ПАО «Днепрооблэнерго» принадлежат государству и находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины», 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2011 год с прибылью 43,336 млн грн.