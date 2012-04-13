Украинский фондовый рынок сегодня закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 13 апреля, снизился на 0,24% - до 1401,76 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 113,7 млн грн, из них на фондовом рынке - 56 млн грн, на срочном рынке - 57,6 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами снижения стали акции Алчевского меткомбината (снизились на 1,65%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 13 апреля повысился на 0,21% - до 530,46 пункта.

Общий объем торгов на ПФТС составил 355 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 189 млн грн, на облигации предприятий - 164,9 млн грн, на акции - 1 млн грн.