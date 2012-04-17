S&P подтвердило рейтинг Львова на уровне «ССС+»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинги Львова - долгосрочный кредитный рейтинг «ССС+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз по рейтингам «стабильный».

Также указывается, что одновременно S&P подтвердило рейтинги «ССС+» и «uaBB», присвоенные приоритетным необеспеченным облигациям города. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4», присвоенный этим выпускам, остается без изменений, отражая ожидания среднего (30-50%) возмещения долга в случае дефолта.

«Мы также присвоили выпуску 3-летних облигаций объемом 90 млн грн, который город планирует разместить в 2012 г. для рефинансирования облигаций сроком погашения в 2014 г., долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале «ССС+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB». Ставка купона по запланированному выпуску облигаций предусмотрена на уровне до 16%. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4»», - говорится в сообщении S&P.

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